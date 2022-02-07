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8:20, 7 февраля 2022 года
Сегодня в Орловской области стартует VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)Состязания продлятся до 18 февраля.
VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) пройдёт с 7 февраля по 18 февраля. Площадками для проведения состязаний в мастерстве станут 12 профессиональных образовательных организаций, 4 вуза и Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина.
Торжественная церемония открытия чемпионата состоится сегодня февраля в дистанционном формате, сообщает информационный портал Орловской области.
На протяжении двух недель за право быть лидерами в профессии будут бороться 190 студентов, 90 школьников и 25 профессионалов старше 50 лет. Участники будут выполнять конкурсные задания, приближенные к заданиям мировых чемпионатов WorldSkills. Студенты и школьники примут участие в соревнованиях по профессиональному мастерству в 46 компетенциях, из которых 32 компетенции в возрастной группе 16-22 года и 13 компетенций – для обучающихся общеобразовательных школ JuniorSkills (12-16 лет).
Восемь из них в этом году будут проводиться впервые:
• Изготовление прототипов - Юниоры (12-14 лет);
• Мобильная робототехника - Юниоры (12-14 лет);
• Ремонт и обслуживание легковых автомобилей - Юниоры (12-14 лет);
• Преподавание технологии;
• Агент страховой;
• Банковское дело;
• Экспедирование грузов;
• Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте.
Традиционно в регионе будет реализовано направление чемпионатов по стандартам WorldSkills для профессионалов «Навыки мудрых» 50+ по 5 основным компетенциям:
• Медицинский и социальный уход;
• Организация экскурсионных услуг;
• Преподавание в младших классах;
• Управление локомотивом;
• Эксплуатация сельскохозяйственных машин.
К оценке мастерства участников привлечено: свыше 400 экспертов, 70 независимых экспертов от работодателей Орловщины и 11 сертифицированных экспертов из других регионов России.
В рамках профориентационной работы для школьников и студентов запланированы онлайн экскурсии, тренинги, мастер – классы.
Победители и призёры Регионального чемпионата пройдут отборочные соревнования от федерального округа на право участия в юбилейном X Финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Эти соревнования объединят участников из всех субъектов России и пройдут в столице Республики Мордовия городе Саранске с 24 по 28 мая 2022 года.
Орловское Информбюро