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8:20, 7 февраля 2022 года Сегодня в Орловской области стартует VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Состязания продлятся до 18 февраля.





VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) пройдёт с 7 февраля по 18 февраля. Площадками для проведения состязаний в мастерстве станут 12 профессиональных образовательных организаций, 4 вуза и Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина.



Торжественная церемония открытия чемпионата состоится сегодня февраля в дистанционном формате, сообщает информационный портал Орловской области.



На протяжении двух недель за право быть лидерами в профессии будут бороться 190 студентов, 90 школьников и 25 профессионалов старше 50 лет. Участники будут выполнять конкурсные задания, приближенные к заданиям мировых чемпионатов WorldSkills. Студенты и школьники примут участие в соревнованиях по профессиональному мастерству в 46 компетенциях, из которых 32 компетенции в возрастной группе 16-22 года и 13 компетенций – для обучающихся общеобразовательных школ JuniorSkills (12-16 лет).



Восемь из них в этом году будут проводиться впервые:



• Изготовление прототипов - Юниоры (12-14 лет);

• Мобильная робототехника - Юниоры (12-14 лет);

• Ремонт и обслуживание легковых автомобилей - Юниоры (12-14 лет);

• Преподавание технологии;

• Агент страховой;

• Банковское дело;

• Экспедирование грузов;

• Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте.



Традиционно в регионе будет реализовано направление чемпионатов по стандартам WorldSkills для профессионалов «Навыки мудрых» 50+ по 5 основным компетенциям:



• Медицинский и социальный уход;

• Организация экскурсионных услуг;

• Преподавание в младших классах;

• Управление локомотивом;

• Эксплуатация сельскохозяйственных машин.



К оценке мастерства участников привлечено: свыше 400 экспертов, 70 независимых экспертов от работодателей Орловщины и 11 сертифицированных экспертов из других регионов России.



В рамках профориентационной работы для школьников и студентов запланированы онлайн экскурсии, тренинги, мастер – классы.



Победители и призёры Регионального чемпионата пройдут отборочные соревнования от федерального округа на право участия в юбилейном X Финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Эти соревнования объединят участников из всех субъектов России и пройдут в столице Республики Мордовия городе Саранске с 24 по 28 мая 2022 года.





Орловское Информбюро





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