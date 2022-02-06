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13:21, 6 февраля 2022 года В Орловской области утвердили стоимость 1 кв. метра общей площади жилья в сельской местности на 2022 год Соответствующее постановление регионального правительства подписал губернатор Андрей Клычков.





Стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья в сельской местности на территории Орловской области на 2022 год утверждена в размере 31 184,8812 рубля, сообщает информационный портал Орловской области.



Этот показатель необходим для расчета размера социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях.



Документ принят в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».





Орловское Информбюро





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