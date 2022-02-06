воскресенье 6.02.2022 15:03:24 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

13:37, 6 февраля 2022 года

32 орловских спортсмена будут получать губернаторскую стипендию

Денежные средства будут выплачивать ежемесячно


Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал указ о материальном поощрении молодых орловских спортсменов, представляющих наш регион на всероссийских и международных соревнованиях. Всего в списке стипендиатов 32 человека. Размер стипендий - 3000 рублей. Денежные средства будут выплачивать ежемесячно.

Стипендиатами стали победители и призеры Первенств и Чемпионатов Европы, России и ЦФО, а также V летней Спартакиады молодежи России. Среди них представители следующих видов спорта: каратэ, бокс, спортивная борьба, дзюдо, велоспорт, спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорт глухих, парусный спорт, стрельба из лука, легкая атлетика, пулевая стрельба, конный спорт, сообщает информационный портал Орловской области.


Орловское Информбюро


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.