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13:37, 6 февраля 2022 года 32 орловских спортсмена будут получать губернаторскую стипендию Денежные средства будут выплачивать ежемесячно





Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал указ о материальном поощрении молодых орловских спортсменов, представляющих наш регион на всероссийских и международных соревнованиях. Всего в списке стипендиатов 32 человека. Размер стипендий - 3000 рублей. Денежные средства будут выплачивать ежемесячно.



Стипендиатами стали победители и призеры Первенств и Чемпионатов Европы, России и ЦФО, а также V летней Спартакиады молодежи России. Среди них представители следующих видов спорта: каратэ, бокс, спортивная борьба, дзюдо, велоспорт, спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорт глухих, парусный спорт, стрельба из лука, легкая атлетика, пулевая стрельба, конный спорт, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро





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