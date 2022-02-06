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15:44, 6 февраля 2022 года

Орловец стал фигурантом уголовного дела, фиктивно поставив на учёт двух иностранных граждан

В настоящее время ведется дознание.


Сотрудники отдела дознания ОП № 3 (по Северному району) городского УМВД возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего жителя областного центра по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ. Установлено, что мужчина фиктивно поставил на учёт по своему месту жительства двух иностранных граждан - фактически в данном жилище они не проживали.

Противоправное деяние было выявлено сотрудниками регионального УМВД.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.


Орловское Информбюро


 
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