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15:44, 6 февраля 2022 года Орловец стал фигурантом уголовного дела, фиктивно поставив на учёт двух иностранных граждан В настоящее время ведется дознание.





Сотрудники отдела дознания ОП № 3 (по Северному району) городского УМВД возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего жителя областного центра по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ. Установлено, что мужчина фиктивно поставил на учёт по своему месту жительства двух иностранных граждан - фактически в данном жилище они не проживали.



Противоправное деяние было выявлено сотрудниками регионального УМВД.



В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.





Орловское Информбюро





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