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9:46, 7 февраля 2022 года

В 2021 году в Орловской области родилось 5,5 тыс. детей

Чуть больше половины новорожденных – мальчики.


В прошлом году в Орловской области на свет появился 5 451 ребенок, – заявили в региональном департаменте социальной защиты. 2 818 новорожденных – мальчики, 2 633 – девочки.

2 050 младенцев стали первенцами для своих родителей. Также родилось 29 двойняшек и одна тройня.

Начальник межрайонного отдела ЗАГС города Орла Татьяна Стёпина отметила, что называют своих малышей жители, как правило, популярными именами: Артём, Анна, Ксения, Михаил, Александр, Мария.

Среди самых необычных имён, которыми называли своих детей жители региона в прошлом году, были Вольха, Веселина, Савина, Иванна, Яромир, Эдмон, Гектор, Эльза, Луна-Миэль, Эмилия, Вячеслава, Добрыня, Патрикей, Клим, Майкл, Демид, Фома, Лука, Феликс и Леон.


Артём Ежаков


 
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