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10:30, 7 февраля 2022 года Под Орлом непотушенная сигарета могла привести к гибели пенсионера Трагедия развернулась в субботу, 5 февраля, в деревне Леженки.





В пять часов утра 5 февраля в деревне Леженки Орловского района вспыхнул пожар со смертельным исходом. На месте работали сотрудники 2-й и 3-й ПСЧ города Орла. К моменту прибытия пожарных дом уже горел изнутри, пламя грозило перекинуться на чердак и соседние строения. В огне погиб 71-летний пенсионер. Предположительно, ЧП произошло по причине нарушения правил пожарной безопасности при курении.



За прошедшие выходные орловские ПСЧ выезжали на вызовы 23 раза, из них 11 выездов пришлись на ликвидацию возгораний и 12 – на различные происшествия и помощь населению.



Фото из архива





Артём Ежаков





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