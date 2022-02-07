понедельник 7.02.2022 11:43:32 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

10:30, 7 февраля 2022 года

Под Орлом непотушенная сигарета могла привести к гибели пенсионера

Трагедия развернулась в субботу, 5 февраля, в деревне Леженки.


В пять часов утра 5 февраля в деревне Леженки Орловского района вспыхнул пожар со смертельным исходом. На месте работали сотрудники 2-й и 3-й ПСЧ города Орла. К моменту прибытия пожарных дом уже горел изнутри, пламя грозило перекинуться на чердак и соседние строения. В огне погиб 71-летний пенсионер. Предположительно, ЧП произошло по причине нарушения правил пожарной безопасности при курении.

За прошедшие выходные орловские ПСЧ выезжали на вызовы 23 раза, из них 11 выездов пришлись на ликвидацию возгораний и 12 – на различные происшествия и помощь населению.

Фото из архива


Артём Ежаков


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.