Главная » Новости



11:10, 7 февраля 2022 года В Болховской ЦРБ запланирован капремонт сети лечебных газов В данный момент выделяется финансирование на составление проектно-сметных документов.





В главном корпусе Болховской ЦРБ запланирован капитальный ремонт сети лечебных газов. На разработку проектно-сметных документов направят 900 тысяч рублей. Обновление системы необходимо для дополнительного развертывания «ковидных» мест в медучреждении, – следует из публикации на портале регионального правительства.





Артём Ежаков





Новости СМИ2