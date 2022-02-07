Главная » Новости



11:50, 7 февраля 2022 года В 2022 году Злынскому конезаводу исполняется 150 лет За свою полувековую историю он сменил немало хозяев, прошёл череду взлётов и падений, и даже находился на грани закрытия. Но пару лет назад в его летописи началась новая глава. Сейчас здесь активно восстанавливают племенное поголовье, открыли бесплатную школу юного наездника, проводят праздники и экскурсии, а также собираются возродить племенное производство русского рысака. Корреспондент ГТРК «Орёл» Екатерина Игнатюк расскажет подробнее.





В 50 километрах от Орла находится старейший конезавод в России. Сегодня он переживает второе рождение. Например, в прошлом году он получил статус племенного репродуктора по разведению американской рысистой породы. Злынский конезавод, основанный статским советником Василием Николаевичем Телегиным, в Орловской области ведет свою историю с начала 20 века. Тогда здесь занимались разведением одной из старейших рысистых пород - орловской. Но в летопись коневодства и завод, и его владельца Телегина вписала самая молодая рысистая порода - русская - результат скрещивания красивых, но тихоходных орловских рысаков, со спортивными американскими. Именно Василий Николаевич первым взялся за этот эксперимент, который оказался удачным. В советское время усадьба и конезавод сменили владельца и превратились в Злынский совхоз, где по-прежнему занимались разведением лошадей для хозяйственных целей. В современное время, когда животных потеснили машины, конезавод начал приходить в упадок. Пару лет назад маточный состав Злынского конезавода продавали буквально за бесценок, только чтобы выплатить зарплату оставшимся здесь сотрудникам. И казалось, что его летопись вот-вот закончится. Но судьба дала конезаводу шанс на новую главу. Александр Панин, генеральный директор Злынского конезавода: «Сейчас мы собираем нужное количество маток, чтобы подтвердить племенной статус на русских рысистых. Но сам по себе племенной статус нам не интересует. Мы племенной совхоз, а не машинка для получения дотаций от государства». Поэтому ставку здесь, как и сотню лет назад, делают не на количество, а на качество. А качество подтверждается питомцами-рекордистами. В этом году конезавод ждет пополнение в 15 жеребят. В следующем здесь уже хотят замахнуться на цифру в полтора раза выше. Более масштабная и долгосрочная цель - выйти на самоокупаемость. А для этого нужно решить три задачи. Первая - увеличить число маток с нынешних 33 до 55. Вторая - повысить коэффициент выжеребки. Сейчас он непростительно мал. И третья - качественная - увеличить среднюю стоимость жеребенка до 300 тысяч рублей. Александр Панин, генеральный директор Злынского конезавода: «За 4-5 лет я вижу пока реальный шанс сделать конезавод бездотационным». Сегодня спортивное коневодство - не самая популярная отрасль животноводства. Здесь нет легкой и быстрой прибыли. Поэтому частное коневодство - это скорее хобби для увлеченных и состоятельных людей. Сейчас Злынский конезавод существует лишь на дотации собственника. Он привел в порядок не только конюшни, сохранившиеся здесь с конца XIX - начала XX века, но и главный дом усадьбы Телегина. Сейчас в нем расположен небольшой музей истории коневодства, в котором по субботам проводят экскурсии. Рядом - через дорогу, в бывшей башне над колодцем - обустроили часовню Флора и Лавра - покровителей лошадей. По праздникам в ней проходят молебны. А на самом конезаводе работает школа юного наездника. Сейчас в ней занимаются около 10 ребят. На постоянной основе - конечно, жители окрестных сел и деревень. В теплое время года к ним прибавляются энтузиасты из Болхова, готовые преодолевать десяток километров ради своего увлечения. А летом - еще и орловские ребята, которые приезжают на каникулы в деревню. Несмотря на то, что коневодство - бизнес высокорисковый и достаточно сложный, интерес к нему сегодня просыпается. Доказательством тому служат масштабные реконструкции ипподромов в стране. Одну из самых популярных площадок - центральный московский ипподром - планируют реконструировать в 2024 году. А это значит, что коневодство тоже откроет новую страницу в своей истории.





Екатерина Игнатюк





Новости СМИ2