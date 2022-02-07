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12:35, 7 февраля 2022 года В Орле на АЗС полыхал автобус Сотрудникам автозаправки удалось сдержать пламя до прибытия пожарных.





Сегодня утром на АЗС на ул. Афонина в Орле горел пассажирский автобус. Сотрудникам автозаправки огнетушителями удалось сдержать пламя до прибытия пожарных. Прибывшие на место сотрудники МЧС оперативно приступили к тушению машины, а также охлаждению газовых баллонов и заправочного оборудования АЗС. Сбив открытое пламя, пожарные отбуксировали автобус на безопасное расстояние. Никто не пострадал.



Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области. Видео из соцсетей, автор – Владимир Зимин.





Артём Ежаков





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