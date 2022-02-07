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14:35, 7 февраля 2022 года 1 070 жителей Орловской области накануне заболело COVID-19 В больницы госпитализировано 12 человек. Пятеро скончались.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 6 февраля, за последние сутки в Орловской области выявлено 1 070 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 83 699). Госпитализировано 12 человек.



Накануне выписано 316 жителей региона (всего – 70 801). Умерли пятеро. Число жертв с начала пандемии достигло 1 649.





Артём Ежаков





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