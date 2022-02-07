Валерий Баринов призвал россиян проголосовать за Тургеневский дуб в европейском конкурсе

Сейчас легендарное дерево занимает третье место в рейтинге, уступая польскому представителю свыше 13 тыс. голосов.



Уроженец деревни Жилина Орловской области и народный артист России Валерий Баринов призвал жителей страны проголосовать за Тургеневский дуб в конкурсе «Европейское дерево года – 2022». Видеоролик опубликовал Telegram-канал «Орловская ласточка»

«Этим самым вы поддержите нашу Родину, нашу Россию, наше замечательное Спасское», – говорит в обращении Баринов.

Погибший от урагана «Бенедикт» Тургеневский дуб сейчас занимает третье место в голосовании, отставая от испанского дуба банкетного леса Конксо, идущего на втором месте, на 1,9 тыс. голосов. Лидер – польский Дуб Дунин – опережает тургеневское дерево на 13 тыс. голосов.