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12:05, 7 февраля 2022 года

Валерий Баринов призвал россиян проголосовать за Тургеневский дуб в европейском конкурсе

Сейчас легендарное дерево занимает третье место в рейтинге, уступая польскому представителю свыше 13 тыс. голосов.


Уроженец деревни Жилина Орловской области и народный артист России Валерий Баринов призвал жителей страны проголосовать за Тургеневский дуб в конкурсе «Европейское дерево года – 2022». Видеоролик опубликовал Telegram-канал «Орловская ласточка».
 
«Этим самым вы поддержите нашу Родину, нашу Россию, наше замечательное Спасское», – говорит в обращении Баринов.  
Погибший от урагана «Бенедикт» Тургеневский дуб сейчас занимает третье место в голосовании, отставая от испанского дуба банкетного леса Конксо, идущего на втором месте, на 1,9 тыс. голосов. Лидер – польский Дуб Дунин – опережает тургеневское дерево на 13 тыс. голосов.

Проголосовать за Тургеневский дуб можно в течение всего февраля на сайте "ЕВРОПЕЙСКОЕ ДЕРЕВО ГОДА".


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Артём Ежаков


 
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