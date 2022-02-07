В выставочном центре Орла – женский взгляд на мир

Молодые художницы показали свои работы, выполненные за последнее время. Картины Людмилы Капитоновой многим знакомы по соцсетям - в своих работах она совмещает реальность и вымысел. Екатерина Сазонова работает в традиционной реалистической манере. Корреспондент ГТРК «Орёл» Эва Стасюлевич побывала на открытии.

Художник, как никто, чутко улавливает дыхание времени, оставляя почти документальные свидетельства сегодняшнего дня. Екатерина Сазонова, член Союза художников, работает преподавателем в художественном училище, но пишет не так часто, как хотелось бы. Трудно совмещать семью, работу и творчество. Её любимая тема - природа. Умиротворение, спокойствие, простор, естественность - всё это есть в картинах Екатерины. Но обращаясь и к другим жанрам, художник всегда стремится передать уникальность и своеобразие выбранного мотива.

Графика Людмилы Капитоновой знакома, особенно молодёжи, по соцсетям. Там часто можно увидеть её работы. Она рисует Орёл в свойственной только ей манере, но обязательно добавляет что-то от себя. Её любимые инструменты - гелевые ручки, фломастеры и маркеры.

Своеобразие этих работы отмечают и коллеги-художники. Составить собственно представление о реалистичной живописи Екатерины Сазоновой и необычной графики Людмилы Капитоновой можно в Орловском областном выставочном центре. Не забудьте QR-код, а хорошее настроение вам подарят картины.