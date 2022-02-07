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13:45, 7 февраля 2022 года

В Орле снова объявлен поиск подрядчика на ремонт Красного моста

Условия контракта остались прежними.


В Орле объявлен электронный аукцион на поиск подрядчика, который к 30 ноября завершит реконструкцию Красного моста. Соответствующая заявка размещена на сайте Госзакупок. Напомним, что первые торги не состоялись по причине отсутствия желающих выйти на объект. Если в этот раз подрядные фирмы заинтересуются предложением, то имя нового ответственного за главную переправу областного центра станет известно 17 февраля.

Условия контракта, включая дату завершения работ, остались прежними. Стоимость соглашения составит 1 млрд 625,6 млн рублей. Предусмотрен аванс в размере 10% от основной суммы.


Артём Ежаков


 
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