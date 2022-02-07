Сегодня – день рождения огнетушителя

В этом году полезному устройству исполняется 159 лет. За это время он спас не одну тысячу жизней, помогал людям избегать самых страшных последствий любого возгорания - от травм до уничтожения имущества. Орловские спасатели запустили челлендж, посвящённый этому важному помощнику.

Несмотря на свой преклонный возраст - в этом году огнетушителю исполняется 159 лет, свой очередной день рождения на Орловщине он отмечает вполне современно - челленджем. Его запустило областное управление МЧС. Суть простая - сделать и опубликовать фото с устройством.

Наталия Акулова, начальник пресс-центра МЧС России по Орловской области: «Вы можете находиться на работе, дома - сфотографируйтесь с ним, пришлите какие-то советы, может, поздравление, можно в стихах. Мы обязательно все фотографии разместим, и ещё раз повторим все правила безопасности».

И всё же, если дело до огнетушителя дошло - значит ситуация как минимум опасная. С начала этого года орловские пожарные на тушение автомобилей выезжали уже 4 раза. В прошлом году - 88. Конечно, эта статистика не полная. Нередко водителям удаётся потушить всё самостоятельно. Но спасатели решили ещё раз напомнить элементарные правила поведения в такой ситуации. Первое и главное - исправный огнетушитель в машине должен быть обязательно.

Держать именинника под рукой спасатели советуют и жителям частных домов. Лучшее место - кухня. Потому что по статистике именно оттуда чаще всего начинаются пожары.