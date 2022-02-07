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12:55, 7 февраля 2022 года

В Орле сохранят льготный проездной и увеличат его стоимость

Это решение было принято во время внеочередной сессии городского совета.


Городской совет Орла принял решение продлить действие льготных проездных для пенсионеров, школьников и студентов. Такое решение было принято на внеочередной депутатской сессии.

В феврале стоимость проездного останется на уровне в 450 рублей, но с 1 марта он подорожает на 50 рублей. Число поездок сохранится прежним – их будет доступно 50.

На льготу вправе претендовать:

• зарегистрированные в Орле пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости и не имеющие ежемесячной денежной выплаты из федерального или областного бюджетов;

• учащиеся городских очных отделений общеобразовательных и специальных учебных заведений;

• студенты очных отделений вузов Орла.


Артём Ежаков


 
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