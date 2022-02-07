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12:55, 7 февраля 2022 года В Орле сохранят льготный проездной и увеличат его стоимость Это решение было принято во время внеочередной сессии городского совета.





Городской совет Орла принял решение продлить действие льготных проездных для пенсионеров, школьников и студентов. Такое решение было принято на внеочередной депутатской сессии.



В феврале стоимость проездного останется на уровне в 450 рублей, но с 1 марта он подорожает на 50 рублей. Число поездок сохранится прежним – их будет доступно 50.



На льготу вправе претендовать:



• зарегистрированные в Орле пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости и не имеющие ежемесячной денежной выплаты из федерального или областного бюджетов;



• учащиеся городских очных отделений общеобразовательных и специальных учебных заведений;



• студенты очных отделений вузов Орла.





Артём Ежаков





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