В Орле сохранят льготный проездной и увеличат его стоимость

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12:55, 7 февраля 2022 года
В Орле сохранят льготный проездной и увеличат его стоимостьЭто решение было принято во время внеочередной сессии городского совета.
Городской совет Орла принял решение продлить действие льготных проездных для пенсионеров, школьников и студентов. Такое решение было принято на внеочередной депутатской сессии.
В феврале стоимость проездного останется на уровне в 450 рублей, но с 1 марта он подорожает на 50 рублей. Число поездок сохранится прежним – их будет доступно 50.
На льготу вправе претендовать:
• зарегистрированные в Орле пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости и не имеющие ежемесячной денежной выплаты из федерального или областного бюджетов;
• учащиеся городских очных отделений общеобразовательных и специальных учебных заведений;
• студенты очных отделений вузов Орла.
Артём Ежаков