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15:00, 7 февраля 2022 года

В Хотынце обвалилась кровля жилого дома

Предварительно установлено, что к ЧП привела несвоевременная очистка крыши от снега.


В многоквартирном жилом доме № 2 по ул. Привокзальной в Хотынце обвалилась кровля, – сообщили в областной прокуратуре. Предварительно установлено, что к ЧП привела несвоевременная очистка крыши от снега. Как сообщили в региональном СУ СК, никто не пострадал.

На место происшествия выехал зампрокурора Орловской области Сергей Панкратов. Ведомство намерено изучить работу ответственных за содержание здания и контроль над ним. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. В Следственном комитете заявили о начале своей доследственной проверки.

Фото пресс-службы СУ СК России по Орловской области


Артём Ежаков


 
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