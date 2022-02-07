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15:00, 7 февраля 2022 года В Хотынце обвалилась кровля жилого дома Предварительно установлено, что к ЧП привела несвоевременная очистка крыши от снега.





В многоквартирном жилом доме № 2 по ул. Привокзальной в Хотынце обвалилась кровля, – сообщили в областной прокуратуре. Предварительно установлено, что к ЧП привела несвоевременная очистка крыши от снега. Как сообщили в региональном СУ СК, никто не пострадал.



На место происшествия выехал зампрокурора Орловской области Сергей Панкратов. Ведомство намерено изучить работу ответственных за содержание здания и контроль над ним. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. В Следственном комитете заявили о начале своей доследственной проверки.



Фото пресс-службы СУ СК России по Орловской области





Артём Ежаков





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