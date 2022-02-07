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13:20, 7 февраля 2022 года Коронавирус-2022. Орловские поликлиники оказались самым загруженным звеном системы здравоохранения О том, как развивается ситуация с медпомощью на Орловщине, узнала корреспондент ГТРК «Орёл» Татьяна Тимохина.





Если ещё в начале прошлой недели у боксов поликлиник была огромная очередь, то к пятнице она растворилась. Количество врачей на приёме увеличили, но дозвониться в регистратуру по-прежнему непросто. Как уверяют в поликлинике № 3, пытаются решить. К приёму звонков привлекают волонтёров и открывают дополнительные линии связи. Ангелина Чегиль, и.о. главного врача поликлиники № 3 г. Орла: «Можно оставить сообщение на адрес электронной почты, которую для ковидных пациентов специально сделали, и ввели ещё шесть номеров дополнительных сотовых, на которые можно отправлять сообщения в WhatsApp, по шести терапевтическим отделениям». Впрочем, как говорят орловцы, даже если удалось дозвониться, не факт, что врач придёт на вызов. Анастасия Тугарёва, жительница г. Орла: «Сказали, что 37,7 - не достаточно высокая температура, с учётом того, что у меня грудной ребёнок, и я не могу его оставить, чтобы прийти в поликлинику, никто не понял мою позицию». Количество вызовов огромное. Врачей не хватает. Только мазков на ковид в день каждая медсестра берёт не менее 50. А ещё транспорта не достаточно - в третьей поликлинике болеют водители. С лекарствами для ковидых больных тоже возникают проблемы. Мониторит в регионе ситуацию с лекарствами Народный фронт, сведения передаются в аппарат президента, и регионы должны получить дополнительные средства на борьбу с пандемией. Владимир Филонов, глава регионального исполкома ОНФ в Орловской области: «Президент нас поддержал, нас услышали, и более 20 миллиардов рублей будет выделено на дополнительное лекарственное обеспечение». В детских поликлиниках сейчас тоже напряженно, телефонных звонков много как никогда. Только за день в поликлинике Заводского района было 124 вызова, 112 - обслужили. Рекорд был 31 января, когда приняли 191 звонок. Татьяна Епишкова, администратор детской поликлиники № 1 г. Орла: «По малейшему вопросу они нам звонят - насморк, кашель. Они переживают за своих детей, поэтому звонят. И мы стараемся ответить на все вопросы максимально». Хотя восемь педиатров поликлиники - на больничном, больших очередей на приёме нет. В помощь поликлиникам в области активно заработал номер 122, к системе подключены 32 линии. В эти выходные колл-центр посетил губернатор области Андрей Клычков, а на линии дежурил руководитель департамента здравоохранения. Станислав Шувалов лично принял 45 звонков. Станислав Шувалов, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Система работает круглосуточно и обрабатывает порядка 1000 вызовов ежедневно: это и вызов врача, и получение консультации о том, как себя вести, если заболел, как получить больничный лист, часть обращений требует переадресации на скорую помощь». Обратившись в колл-центр, можно открыть и электронный больничный лист. В детских поликлиниках Орла начали прививать от ковида детей в возрасте от 12 до 17 лет. Геннадий Захарченко, главный врач детской поликлиники № 1 г. Орла: «Получили 100 доз вакцины, на сегодняшний день у нас уже 75 человек вакцинировано». Вакцинация детей проходит только с личного согласия родителей.





Татьяна Тимохина





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