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16:30, 7 февраля 2022 года В Ливнах поставят точку в деле о несостоявшемся братоубийстве Родственники поссорились в ходе алкозастолья.





Ливенский районный суд приступает к рассмотрению уголовного дела в отношении 42-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на убийство собственного брата. Из материалов дела следует, что родственники выпивали на кухне и ходе застолья поссорились. Мужчина нанес оппоненту множественные ножевые ранения различных частей тела. Раненый потерпевший сумел сбежать от брата к соседям, которые вызвали медиков.





Артём Ежаков





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