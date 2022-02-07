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16:11, 7 февраля 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Как сбить температуру рабочего процесса в орловских поликлиниках? Областная власть принимает экстренные меры.



- Крыша многоквартирного дома в Хотынце не выдержала снега. Ситуация находится на контроле властей.



- Сохранит ли Орёл свои архитектурные жемчужины? В ситуации разбиралась корреспондент ГТРК «Орёл» Анна Вайсергисер.



- В Орле загорелся автобус ПАЗ. Обошлось без жертв.



- На Злынском конезаводе возрождают племенное производство орловского рыска.



- Сегодня стартовал VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia).



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