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16:52, 7 февраля 2022 года

ГТРК «Орёл» предоставила автомобиль в распоряжение медиков поликлиники № 3

Съёмочная группа вместе с медицинской сестрой выезжала по адресам для проведения ПЦР-тестирования у заболевших коронавирусом.


В минувшую субботу ГТРК «Орёл» предоставила автомобиль в распоряжение медиков поликлиники № 3. Съёмочная группа во главе с медсестрой отправилась на забор повторных мазков у пациентов с коронавирусом.

Сергей Локтионов, начальник автотранспортного участка ГТРК «Орёл»: «Знаю, какого это - месяц проваляться в больнице, потом полгода восстанавливаться. И сейчас такая ситуация, когда надо помочь. Я решил выйти в выходной и поработать с врачами - по адресам поездить».

Как сообщила и.о. главного врача поликлиники №3 Ангелина Чегиль, всем бригадам за сутки нужно обработать более 500 вызовов на дом. На каждую сестринскую бригаду приходится не менее 50 адресов, где нужно забрать материал для ПЦР-исследования. При этом, как говорят медики, не всегда застаёшь пациента дома – кто-то уходит прогуляться, а кто-то, не дождавшись, самостоятельно идёт в поликлинику. Бывает, что не работают домофоны и лифты, не указаны номера квартир, да и люди встречаются разные, иногда даже сильно нетрезвые.

В итоге наша телевизионно-медицинская бригада отработала полную смену. Как отмечают врачи, с первым штаммом коронавируса – «дельтой» - о таких ПЦР-курьерах даже думать было невозможно. Сейчас распространён «омикрон», он более слабый - и по симптомам, и по протеканию болезни. Сказывается и то, что уже более 75 процентов жителей Орловской области вакцинировалось против коронавирусной инфекции.


Всеволод Трифонов


 
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