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21:20, 7 февраля 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- ГТРК «Орёл» предоставила автомобиль в распоряжение медиков поликлиники № 3. Съёмочная группа вместе с медицинской сестрой выезжала по адресам для проведения ПЦР-тестирования у заболевших коронавирусом.



- В Хотынецком районе обвалилась кровля многоквартирного дома. Причины выясняет прокуратура.



- История, воплощённая в архитектуре. Старинные дома требуют ремонта, но чаще их консервируют. Можно ли изменить ситуацию?



- Сегодня депутаты Орловского горсовета утвердили стоимость льготного проездного.



- Сегодня стартовал VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы».



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