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10:35, 8 февраля 2022 года В Орловской области продолжат развивать систему «122» В этом году на работу единой службы оперативной помощи выделят 6,7 млн рублей.





В Орловской области продолжится работа единой службы оперативной помощи. В этом году на ее функционирование выделят 6,7 млн рублей. На эти деньги планируется увеличить количество оборудованных рабочих мест операторов – плановое значение показателя на 2022-й установлено в размере 27 штук.



В прошлом году служба «122» выполнила поставленные задачи и получила востребованность у жителей региона, – сообщает региональный информационный портал.





Артём Ежаков





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