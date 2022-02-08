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8:36, 8 февраля 2022 года В Мценске за короткое время дважды обокрали супермаркет Подозреваемые задержаны.





В Мценске полицейские раскрыли два эпизода краж в одном супермаркете, произошедших в течение короткого времени, – сообщили в областном УМВД. Сначала правоохранители установили подозреваемого в более позднем преступлении – ранее судимый мужчина 1993 года рождения ночью разбил стекло в торговой точке и унёс алкоголь на сумму в 12 тысяч рублей. В ходе работы с подозреваемым сотрудники УМВД вышли на другую кражу в этом супермаркете, произошедшую месяц назад. Вместе с фигурантом в ней принял участие 23-летний парень. Тогда ущерб составил 12 тысяч рублей. Сейчас оба молодых человека отпущены под подписку о невыезде.





Артём Ежаков





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