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7:37, 8 февраля 2022 года В этом году в Болхове продолжится благоустройство дворовых и общественных территорий Работы должны начаться с середины апреля.





В 2022 году в Болхове отремонтируют шесть дворовых и две общественные территории, – сообщает региональный информационный портал. В списке придомовых участков для благоустройства – участки на ул. Жабо, д. 16, в пер. Заводском, д. 3 – 7. Также работы проведут в милицейском саду на ул. Ленина и на территории ул. Ефремовской и Молодежной.



Финансирование составит порядка 10 миллионов рублей. Подрядчики на все объекты найдены. Работы должны начаться с середины апреля.





Артём Ежаков





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