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20:52, 7 февраля 2022 года Жильцов пострадавшего дома в Хотынце размещают в пунктах временного содержания Из-за возможной ненадлежащей работы по уборке снега в здании обвалилась кровля.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков прокомментировал ЧП с обрушением кровли дома № 2 по улице Привокзальной в Хотынце. Напомним, что по предварительным данным, к инциденту привела ненадлежащая уборка крыши от снега. Никто не пострадал.

«Дом, 8 человек, крыша провалилась. Людей переводим в пункты временного размещения. Решаем вопрос по ремонтно-восстановительным работам», – заявил губернатор во время прямого эфира в социальных сетях.

На месте происшествия работал зампрокурора Орловской области Сергей Панкратов. Ведомство намерено изучить работу ответственных за содержание здания и контроль над ним. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. В Следственном комитете заявили о начале своей доследственной проверки.





Артём Ежаков





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