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20:59, 7 февраля 2022 года

Школы Орла планируют вывести на очный формат занятий 14 февраля

Об этом заявил во время прямого эфира в Instagram губернатор Орловской области Андрей Клычков.


Школы города Орла могут вернуться к очному формату занятий 14 февраля. Предложение будет вынесено на обсуждение во время ближайшего заседания регионального оперативного штаба по COVID-19. Об этом заявил во время прямого эфира в Instagram губернатор Орловской области Андрей Клычков. Он отметил, что введение удалённого обучения в Орле дало свой результат.

«Мы выйдем с предложением выхода с понедельника образовательных учреждений – в первую очередь города Орла – с дистанта. Планируется рассмотреть вопрос о выходе с понедельника на каникулы первых классов», – заявил глава региона.

Также напомним, что в случае отсутствия более 20% учеников класса или школы по причине заболевания ОРВИ состоится перевод на удалённое обучение. Это же касается и учреждений СПО.


Артём Ежаков


 
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