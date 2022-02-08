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9:57, 8 февраля 2022 года Двое госпитализированы после тройного ДТП в Орловской области Столкновение произошло накануне в Троснянском районе.





7 февраля в 8:30 на 433-м километре автодороги М-2 «Крым» произошло столкновение трех автомобилей. «Опель Вектра» под управлением 53-летней автомобилистки совершил столкновение с грузовиком МАЗ. Затем фура врезалась во встречную «Тойоту Камри», за рулем которой находился 32-летний мужчина. Водители легковушек госпитализированы.





За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 14 ДТП, три человека получили травмы.



Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области





Артём Ежаков





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