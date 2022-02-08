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11:10, 8 февраля 2022 года В Орле накануне горели три грузовика Пламя вспыхнуло в десятом часу вечера.





В 21:23 пожарные 1-й и 2-й ПСЧ города Орла отправились на вызов на ул. Северный парк, где пламя охватило три припаркованных грузовика. Огонь уничтожил кабину и моторный отсек МАЗа, а также частично повредил другой грузовик аналогичной марки и КАМАЗ. От стихии спасены два соседних большегруза, – заявили в областном ГУ МЧС.





За прошедшие сутки орловские ПСЧ выезжали на вызовы 13 раз, из них 7 выездов пришлись на тушение возгораний.



Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области





Артём Ежаков





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