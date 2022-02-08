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11:30, 8 февраля 2022 года Скончался Почетный гражданин Орла Александр Хохлов Городской управленец и партийный деятель ушел из жизни 7 февраля на 94-м году жизни.





7 февраля на 94-м году жизни скончался Почётный гражданин Орла Александр Степанович Хохлов, – сообщили в городской администрации. В трудовом пути Хохлова – должность первого секретаря Заводского райкома комсомола, работа в горкоме, обкоме партии. Десять лет он руководил партийной организацией. Уходил на пенсию с должности заместителя председателя облисполкома.



Работая в Заводском райисполкоме и в райкоме партии, Хохлов постоянно занимался экономическим и социальным развитием Орла. При его непосредственном участии построены заводы «Дормаш», «Химтекстильмаш», трамвайное и троллейбусное депо, развивалось жилищное строительство.





Артём Ежаков





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