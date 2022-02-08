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12:40, 8 февраля 2022 года 920 жителей Орловской области накануне заболело COVID-19 В больницы госпитализировано 162 человека. Трое скончались.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 7 февраля, за последние сутки в Орловской области выявлено 920 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 84 619). Госпитализировано 162 человека.



Накануне выписано 302 жителя региона (всего – 70 801). Умерли трое. С начала пандемии в области скончалось 1 652 человека.





Артём Ежаков





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