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14:30, 8 февраля 2022 года В Орле завершено расследование дела о смертельном нападении на пенсионера Материалы делопроизводства переданы в суд. Обвиняемому грозит до 15 лет тюрьмы.





В Орле передано в суд уголовное дело в отношении 49-летнего местного жителя, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, – заявили в областном СУ СК. Мужчину обвиняют в нападении на 67-летнего пенсионера. Знакомые выпивали, обсуждали поведение их общей подруги, и на этой почве поссорились. Обвиняемый избил оппонента кулаками и металлической кружкой, довершив расправу ударами ножа. Пенсионер вскоре скончался в больнице.



Фото пресс-службы СУ СК России по Орловской области





Артём Ежаков





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