В орловском парке «Ботаника» восстановлено освещение

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13:45, 8 февраля 2022 года
В орловском парке «Ботаника» восстановлено освещениеМэрия Орла оперативно отреагировала на обращение активистов Народного фронта.
В парк «Ботаника» вернулось вечернее освещение. Напомним, что жители города забили тревогу после того, как одно из любимых мест отдыха осталось в темноте из-за неработающих фонарей.
Жалобы были адресованы и в региональный штаб Народного фронта. Активисты выехали на место, лично убедились в проблеме, а затем направили в адрес городских властей обращение. В мэрии оперативно подключились к решению вопроса и уже 3 февраля фонари снова зажглись. Кстати, с ними «Ботанике» не везет почему-то часто. Осенью прошлого года их, например, разбили вандалы.
Фото регионального штаба Народного фронта
Артём Ежаков