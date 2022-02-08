вторник 8.02.2022 13:21:24 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

12:00, 8 февраля 2022 года

Начальную школу в селе Дросково капитально отремонтируют

По федеральной программе капитального ремонта школ на проведение работ было выделено 12,5 млн рублей. Еще 650 тысяч – средства муниципального бюджета.


Капитальный ремонт здания школы в Дросково провели в 2012 году. К новому учебному году должны привести в порядок и корпус начальной школы - по программе капремонта сельских школ. Проектно-сметная документация готова. Идут конкурсные процедуры. Кстати, частично ремонт начался ещё в прошлом году.
 
Андрей Решетников, глава администрации Покровского района: «Произошло обрушение в столовой части отделки, и мы решили, что нельзя ждать программы, мы обратились к инвесторам».
 
Местные предприятия помогли отремонтировать кровлю и систему отопления. На средства из районного бюджета отремонтировали второй этаж и столовую. 
 
По федеральной программе капитального ремонта школ на проведение работ было выделено12,5 млн рублей. Средства пойдут на утепление фасада, ремонт библиотеки, санузлов и кабинетов первого этажа, а также - пищеблока. 
 
На днях школу посетили представители партии «Единая Россия».
 
Ольга Пилипенко, депутат Государственной Думы ФС РФ (фракции «Единая Россия»): «В программу организации питания входит и состояние пищеблока, оборудование новой техникой, новой мебелью. Поэтому вопрос о капитальном ремонте пищеблока является актуальным».
 
Также представители партии пообещали помочь школе с транспортом. На уроки привозят детей из 17-ти населённых пунктов. 
 
Леонид Музалевский, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»: «Здесь 4 автобуса, но 3 - требуют замены. Мы должны и дальше работать, чтобы в 2022 году мы вошли в пилотный проект и обеспечили автобусами все наши школьные учреждения».
 
Кстати, Дросковская школа стала одной из первых, где была открыта «Точка роста». А с прошлого года образовательное учреждение участвует в проекте министерства просвещения «Цифровая образовательная среда» - здесь уже есть высокоскоростной интернет и современное оборудование.



Татьяна Тимохина


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.