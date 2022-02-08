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12:00, 8 февраля 2022 года Начальную школу в селе Дросково капитально отремонтируют По федеральной программе капитального ремонта школ на проведение работ было выделено 12,5 млн рублей. Еще 650 тысяч – средства муниципального бюджета.





Капитальный ремонт здания школы в Дросково провели в 2012 году. К новому учебному году должны привести в порядок и корпус начальной школы - по программе капремонта сельских школ. Проектно-сметная документация готова. Идут конкурсные процедуры. Кстати, частично ремонт начался ещё в прошлом году. Андрей Решетников, глава администрации Покровского района: «Произошло обрушение в столовой части отделки, и мы решили, что нельзя ждать программы, мы обратились к инвесторам». Местные предприятия помогли отремонтировать кровлю и систему отопления. На средства из районного бюджета отремонтировали второй этаж и столовую. По федеральной программе капитального ремонта школ на проведение работ было выделено12,5 млн рублей. Средства пойдут на утепление фасада, ремонт библиотеки, санузлов и кабинетов первого этажа, а также - пищеблока. На днях школу посетили представители партии «Единая Россия». Ольга Пилипенко, депутат Государственной Думы ФС РФ (фракции «Единая Россия»): «В программу организации питания входит и состояние пищеблока, оборудование новой техникой, новой мебелью. Поэтому вопрос о капитальном ремонте пищеблока является актуальным». Также представители партии пообещали помочь школе с транспортом. На уроки привозят детей из 17-ти населённых пунктов. Леонид Музалевский, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»: «Здесь 4 автобуса, но 3 - требуют замены. Мы должны и дальше работать, чтобы в 2022 году мы вошли в пилотный проект и обеспечили автобусами все наши школьные учреждения». Кстати, Дросковская школа стала одной из первых, где была открыта «Точка роста». А с прошлого года образовательное учреждение участвует в проекте министерства просвещения «Цифровая образовательная среда» - здесь уже есть высокоскоростной интернет и современное оборудование.





Татьяна Тимохина





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