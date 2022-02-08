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13:10, 8 февраля 2022 года Орловские учёные решили пролить свет на ткани человеческого организма Сегодня - День науки. О некоторых исследованиях сотрудников Орловского университета имени Тургенева расскажет корреспондент ГТРК «Орёл» Елена Литинская.





Небольшой лазерный луч, касаясь тканей организма, обязательно получает ответную реакцию, причём здоровые ткани отвечают иначе, чем патологические. Эта способность потока света используется в разработках ученых - в помощь хирургам. Тончайший зонд, снабжённый оптическим волокнами, создаётся для модификации процесса биопсии. Ксения Кандурова, стажёр-исследователь НТЦ биомедицинской фотоники ОГУ им. Тургенева: «Этот зонд врач хирург использует под контролем ультразвуковым, он держит датчик УЗИ, он эту иглу вводит и видит, как она продвигается. Мы получаем оптические данные, потом их обрабатываем и смотрим и сравниваем». Автор идеи - хирург областной больницы Андриан Мамошин. Теперь он ещё и старший научный сотрудник центра биомедицинской фотоники. Проект уже близок к воплощению и внедрению. В нём заинтересованы многие федеральные клиники. Андриан Мамошин, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник НТЦ биомедицинской фотоники ОГУ им. Тургенева: «В режиме реального времени мы можем сказать, рак это или не рак, пока без тонкостей, касающихся патоморфологической формы, и последний момент, который очень интересен, это оценка метаболической активности опухоли». И это ещё не все достоинства зонда. В помощь хирургам создаётся и усовершенствованный лапароскоп. Он поможет врачу оценить ситуацию во время вмешательства. Надежда Голубова, стажёр-исследователь НТЦ биомедицинской фотоники ОГУ им. Тургенева: «В данном лапароскопе совмещено несколько оптических технологий. Это лазерная спектроконтрасная визуализация и флуоресцентная визуализация, и они направлены на то, чтобы дать хирургу информацию о кровенаполнении ткани, о сатурации – насыщении кислородом, и о метаболических процессах, которые происходят». Андриан Мамошин, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник НТЦ биомедицинской фотоники ОГУ им. Тургенева: «То есть, мы хотим внедрить объективную диагностику этой ситуации, для того чтобы уменьшить операционную травму, чтобы уменьшить количество послеоперационных осложнений». Практически все разработки центра поддержаны российским научным фондом. Вскоре ему будет предложена и идея экспериментальной умной операционной лампы, основанной на тех же возможностях фотоники.





Елена Литинская





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