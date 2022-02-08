Алексей Карлов напомнил о правилах проведения удаленных школьных уроков

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16:00, 8 февраля 2022 года
Алексей Карлов напомнил о правилах проведения удаленных школьных уроковГлава департамента образования Орловской области провел сегодня брифинг для СМИ.
Глава департамента образования Орловской области Алексей Карлов провел сегодня брифинг для СМИ, во время которого рассказал о правилах проведения удаленных школьных уроков.
Карлов подчеркнул, что длительность таких уроков для учащихся 1 – 4 классов составляет 15 минут, для 5 – 6 классов – 20 минут, для 7 – 11 классов – 30 минут. Перемены должны занимать от 15 до 20 минут.
«Введение дистанта и электронного обучения в школах Орла и области, безусловно, требует нового подхода от учителей к проведению занятий в удаленном формате. Такой урок отличается от обычного школьного урока. В нем нет опроса, нет закрепления нового материала. Учитель фокусирует внимание на объяснении материала, помогает школьникам понять и разобраться с предложенными учебными заданиями. Большая часть при удаленном обучении отводится самостоятельной работе учащихся»
, – приводит
слова чиновника сайт областного правительства.
Напомним, что дистант в школах Орла планируют отменить с 14 февраля. Тогда же всех первоклассники региона могут отправить на каникулы.
Артём Ежаков