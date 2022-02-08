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16:00, 8 февраля 2022 года

Алексей Карлов напомнил о правилах проведения удаленных школьных уроков

Глава департамента образования Орловской области провел сегодня брифинг для СМИ.


Глава департамента образования Орловской области Алексей Карлов провел сегодня брифинг для СМИ, во время которого рассказал о правилах проведения удаленных школьных уроков.
«Введение дистанта и электронного обучения в школах Орла и области, безусловно, требует нового подхода от учителей к проведению занятий в удаленном формате. Такой урок отличается от обычного школьного урока. В нем нет опроса, нет закрепления нового материала. Учитель фокусирует внимание на объяснении материала, помогает школьникам понять и разобраться с предложенными учебными заданиями. Большая часть при удаленном обучении отводится самостоятельной работе учащихся», – приводит слова чиновника сайт областного правительства.
Карлов подчеркнул, что длительность таких уроков для учащихся 1 – 4 классов составляет 15 минут, для 5 – 6 классов – 20 минут, для 7 – 11 классов – 30 минут. Перемены должны занимать от 15 до 20 минут.

Напомним, что дистант в школах Орла планируют отменить с 14 февраля. Тогда же всех первоклассники региона могут отправить на каникулы.


Артём Ежаков


 
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