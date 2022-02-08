Главная » Новости



15:00, 8 февраля 2022 года Орловский центр соцподдержки «Равные» получил свое здание в бессрочное пользование Соответствующий сертификат сегодня передал губернатор Андрей Клычков.





Сегодня орловскому центру социальной поддержки для людей с ОВЗ «Равные» торжественно передали сертификат на бессрочное владение зданием, которое ранее пришлось арендовать. Документ вручил губернатор Андрей Клычков.



Напомним, что в конце 2021-го года здание центра «Равные» для людей с ментальными нарушениями было выставлено на продажу. Собственник запросил 4,5 миллиона рублей. Неравнодушные орловцы начали собирать деньги для выкупа помещения, а власти оперативно договорились с владельцем о продлении аренды. Новогоднее чудо сотворило АО «Протон», выкупившее здание и безвозмездно передавшее его центру.





Артём Ежаков





Новости СМИ2