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15:33, 8 февраля 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Дистант - завершается. С понедельника одни учащиеся сядут за парты, другие уйдут на каникулы.



- Съёмочная группа ГТРК «Орёл» на редакционном автомобиле отработала смену в поликлинике.



- Игла с оптическим прицелом и взгляд особого цветового спектра помогут разглядеть онкологию. Над этим работают орловские учёные



- Важен каждый голос! Кто обошел Тургеневский дуб в голосовании на звание «Европейское дерево года», и как это можно поправить?



- Прогулка по аллеям Спасского вместе с хранителем парка.



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