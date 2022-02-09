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21:30, 8 февраля 2022 года Своя земля. 8.02.2022 - В средней полосе России, возможно, скоро будут выращивать сорт твердой пшеницы, который подходит для макаронной промышленности. Учёные центра зернобобовых и крупяных культур поделились наработками в селекции.

- Весенняя обрезка деревьев уже началась. В молодых садах института селекции плодовых культур эта работа уже ведётся, и специалисты дали советы по грамотной обрезке яблонь и груш.

- За сити-фермерством - будущее. Специалисты рассказывают, как можно выращивать землянику в домашних условиях круглый год.











Екатерина Игнатюк





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