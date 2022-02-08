Орловский Роспотребнадзор разъяснил порядок изоляции контактных по COVID-19

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16:30, 8 февраля 2022 года
Орловский Роспотребнадзор разъяснил порядок изоляции контактных по COVID-19Тем, кто общался с заболевшими ковидом, но не наблюдает у себя признаков заболевания, сидеть дома теперь не нужно. Все меняют появившиеся симптомы ОРВИ.
С 6 февраля вступили в силу изменения в санитарные правила. Часть новшеств касается порядка изоляции тех, кто контактировал с заболевшими COVID-19 людьми. Если такой орловец не чувствует, что заболевает, то сидеть дома больше не нужно. Однако областной Роспотребнадзор напоминает, что при плохом самочувствии и подозрении на коронавирусную инфекцию контактному следует остаться дома.
Изменения также касаются выписки пациентов. После того, как заболевший выздоровел и находился на больничном листе семь и более дней, лабораторный контроль на новую коронавирусную инфекцию не проводится. К трудовой деятельности и обучению человек допускается без второго теста ПЦР. Те повторные тесты, которые были сданы, после введения нового правила поликлиниками утилизированы за ненадобностью.
Екатерина Яшкина, начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области: «Лица с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, это лица у которых появилась клиника респираторной инфекции и в анамнезе есть контакт - семейный, или по работе, или по месту обучения с заболевшим новой коронавирусной инфекцией. Подобные пациенты должны соблюдать режим изоляции».
Артём Ежаков