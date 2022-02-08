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16:30, 8 февраля 2022 года Орловский Роспотребнадзор разъяснил порядок изоляции контактных по COVID-19 Тем, кто общался с заболевшими ковидом, но не наблюдает у себя признаков заболевания, сидеть дома теперь не нужно. Все меняют появившиеся симптомы ОРВИ.





С 6 февраля вступили в силу изменения в санитарные правила. Часть новшеств касается порядка изоляции тех, кто контактировал с заболевшими COVID-19 людьми. Если такой орловец не чувствует, что заболевает, то сидеть дома больше не нужно. Однако областной Роспотребнадзор напоминает, что при плохом самочувствии и подозрении на коронавирусную инфекцию контактному следует остаться дома.

Екатерина Яшкина, начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области: «Лица с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, это лица у которых появилась клиника респираторной инфекции и в анамнезе есть контакт - семейный, или по работе, или по месту обучения с заболевшим новой коронавирусной инфекцией. Подобные пациенты должны соблюдать режим изоляции». Изменения также касаются выписки пациентов. После того, как заболевший выздоровел и находился на больничном листе семь и более дней, лабораторный контроль на новую коронавирусную инфекцию не проводится. К трудовой деятельности и обучению человек допускается без второго теста ПЦР. Те повторные тесты, которые были сданы, после введения нового правила поликлиниками утилизированы за ненадобностью.





Артём Ежаков





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