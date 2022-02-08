вторник 8.02.2022 19:41:03 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

16:01, 8 февраля 2022 года

В Орловской области дистанционное обучение выявляет случаи цифрового неравенства

Подробности – у корреспондента ГТРК «Орёл» Татьяны Тимохиной.


279 школ и учреждений среднего образования области подключены к высокоскоростному интернету. Дросковская - одна из таких. В ней открыт образовательный центр «Точка роста», а в 2021 году она вошла в проект министерства просвещения «Цифровая образовательная среда». Получили 28 ноутбуков и многофункциональное устройство для кабинетов информатики. Дистанционно уроки учителя ведут из школы. Но такие условия не везде.

Алексей Карлов, руководитель департамента образования Орловской области: «Не все учителя имеют возможность преподавать из своих учебных кабинетов из школ, потому что в школах нет специализированного компьютерного оборудования. Мы в этом году продолжим данную работу. Поэтому в большинстве своём учителя ведут занятия из дома».

Для дистанционного обучения используются несколько платформ: Zoom, «Сферум», «Учи. ру» и другие. Что выбрать, педагоги решают сами. Везде есть преимущества и недостатки. Например, «Сферум» бесплатно даёт возможность общаться с учениками напрямую, но в отличие от «Учи. ру» не имеет уже составленных заданий.

Елена Ретинская, учитель математики Дросковской СОШ: «На платформе «Учи. ру» можно работать в режиме реального времени. Я вела в 9 классе геометрию, дала задание, они выполняют, а я вижу, кто вышел, кто прогуливает урок».

Правда, многие прогуливают не по своей воли. В Дросковской школе учатся дети из 17 населённых пунктов. Материальные возможности в семьях разные. Компьютеры и ноутбуки есть далеко не у всех.

Елена Ретинская, учитель математики Дросковской СОШ: «Присылаем по WhatsApp родителям, они потом присылают нам фото, а вечером проверяем задания, замечания по решению тоже отправляю в WhatsApp».

Однако и по телефону, без интернета учеба невозможна. Вопросы о связи и подключении к сети можно адресовать на портал «Обращаем внимание».

Андрей Артёмов, руководитель департамента информационных технологий Орловской области: «Можно обратиться письменно, по телефону. Все заявки рассмотрим. Мы рассматриваем заявке в рамках программы устранение цифрового неравенства. В более 500 пунктах есть узлы связи, по которым жители могут подключаться для получения доступа в интернет».

Дистанционная учёба в школах продлится, как минимум, до конца недели, но такая практика может стать регулярной. Интернет в каждом доме уже далеко не роскошь, а необходимость.


Татьяна Тимохина


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.