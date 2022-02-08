Главная » Новости



16:01, 8 февраля 2022 года В Орловской области дистанционное обучение выявляет случаи цифрового неравенства Подробности – у корреспондента ГТРК «Орёл» Татьяны Тимохиной.





279 школ и учреждений среднего образования области подключены к высокоскоростному интернету. Дросковская - одна из таких. В ней открыт образовательный центр «Точка роста», а в 2021 году она вошла в проект министерства просвещения «Цифровая образовательная среда». Получили 28 ноутбуков и многофункциональное устройство для кабинетов информатики. Дистанционно уроки учителя ведут из школы. Но такие условия не везде.



Алексей Карлов, руководитель департамента образования Орловской области: «Не все учителя имеют возможность преподавать из своих учебных кабинетов из школ, потому что в школах нет специализированного компьютерного оборудования. Мы в этом году продолжим данную работу. Поэтому в большинстве своём учителя ведут занятия из дома».

Для дистанционного обучения используются несколько платформ: Zoom, «Сферум», «Учи. ру» и другие. Что выбрать, педагоги решают сами. Везде есть преимущества и недостатки. Например, «Сферум» бесплатно даёт возможность общаться с учениками напрямую, но в отличие от «Учи. ру» не имеет уже составленных заданий.



Елена Ретинская, учитель математики Дросковской СОШ: «На платформе «Учи. ру» можно работать в режиме реального времени. Я вела в 9 классе геометрию, дала задание, они выполняют, а я вижу, кто вышел, кто прогуливает урок».

Правда, многие прогуливают не по своей воли. В Дросковской школе учатся дети из 17 населённых пунктов. Материальные возможности в семьях разные. Компьютеры и ноутбуки есть далеко не у всех.



Елена Ретинская, учитель математики Дросковской СОШ: «Присылаем по WhatsApp родителям, они потом присылают нам фото, а вечером проверяем задания, замечания по решению тоже отправляю в WhatsApp».

Однако и по телефону, без интернета учеба невозможна. Вопросы о связи и подключении к сети можно адресовать на портал «Обращаем внимание».



Андрей Артёмов, руководитель департамента информационных технологий Орловской области: «Можно обратиться письменно, по телефону. Все заявки рассмотрим. Мы рассматриваем заявке в рамках программы устранение цифрового неравенства. В более 500 пунктах есть узлы связи, по которым жители могут подключаться для получения доступа в интернет».

Дистанционная учёба в школах продлится, как минимум, до конца недели, но такая практика может стать регулярной. Интернет в каждом доме уже далеко не роскошь, а необходимость.





Татьяна Тимохина





Новости СМИ2