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16:50, 8 февраля 2022 года На гладком полотне цветов различных нити… Наступивший 2022 год посвящён культурному наследию народов России. В Болхове открылась выставка старинных вышитых изделий. Корреспондент ГТРК «Орёл» Татьяна Тимохина рассмотрела все техники, которые использовали мастерицы в XIX веке.





В Болховском краеведческом музее открыли выставку, посвящённую исконно русскому ремеслу - вышивке. Одежду и предметы быта, вышитые вручную болховскими мастерицами в XIX - начале XX века достали из фондов и представили на всеобщее обозрение. В экспозиции можно увидеть уникальные передники, рушники, рубахи. Как рассказали в музее, в 19 веке вышивать умели почти все представительницы женского пола. Лидия Хомякова, директор Болховского краеведческого музея: «Девочек начинали готовить с 5-6 лет, в 14-15 они уже готовили себе приданое, а на свадьбе невеста всегда одаривала родственников жениха красивыми рушниками, иногда готовили жениху рубаху косоворотку». В коллекции музея – более 150 экспонатов. Собирали их с 50-х годов по местным деревням и селам - Купшиново, Фатнево, Новоникольском, Борилово. Ришелье, крест, цветная гладь - по характеру узора можно было понять, откуда родом мастерица. И каждый символ имел своё значение. Евгения Молодикова, младший научный сотрудник Болховского краеведческого музея: «Солнце - символ жизни - изображалось в виде ромба, птица символизировала приход весны, мировое дерево – плодородие». Особенно распространена была вышивка крестом. Ею украшали не только одежду, но и оконные занавески, скатерти, подзоры, и верили в защитные функции крестообразных стежков. Коллекция и по сей день пополняется. Работы своих родных приносят местные жители. Ирина Рассказова, хранитель фондов Болховского краеведческого музея: «Вышивали в болховском крае не только женщины, но и мужчины. Один из них передал свою работу, которая называется «Праздник», она вышита гладью. Жданов Виталий Тимофеевич - он занимался ковроткачеством». Насколько вышивка - кропотливая работа, не понаслышке знает Ангелина Буханцева. Рукоделию она научилась с детства, освоила почти все виды вышивки и работы с тканью. Потом преподавала эти техники студентам. А на пенсии любимому хобби посвятила всё свободное время. Тем более появились готовые наборы для вышивки крестом. Картины предпочитает посложнее, хотя и трудиться над ними приходиться порой больше года. В доме рукодельницы - как на выставке. В зале - портреты и пейзажи, на кухне – котята, в спальне - иконы, цветы и птицы. Всё невероятно красивое. Но мастерица признается, её вышивка гораздо проще чем, работы, представленные в музее, где рукодельницы сами придумывали узоры, подбирали нитки и сочетания стежков.





Татьяна Тимохина





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