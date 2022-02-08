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17:08, 8 февраля 2022 года В Орле проходит Кубок России по тяжёлой атлетике Турнир собрал более полутора сотен спортсменов со всей страны.





В Орле проходит Кубок России по тяжёлой атлетике. В программе турнира по традиции два упражнения: рывок и толчок. Победители определяются по сумме двоеборья. Лучшие спортсмены получат право представить Россию на международных турнирах. Завершатся соревнования 9 февраля.





Анастасия Дорохова





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