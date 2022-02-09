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9:01, 9 февраля 2022 года Жителям Орла напомнили каналы жалоб на протечку кровли Контакты опубликовала городская администрация.





Мэрия Орла напоминает каналы жалоб на протекающую кровлю. В случае протечки крыши или скопления снега и льда следует в первую очередь обращаться в свою УК. Если телефоны молчат, то следует обратиться в ЕДДС по номерам: 43-22-12, 76-40-93.



УК вправе проводить латочный ремонт крыш. Капремонт выполняется только в теплое время года. Чтобы попасть в программу капремонта в текущем году, заявку нужно подать в свою управляющую компанию и в управление Госжилинспекции. Более подробный алгоритм представлен на сайте мэрии Орла.





Артём Ежаков





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