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9:42, 9 февраля 2022 года Орловский хоккеист Александр Никишин начинает олимпийский путь Сегодня сборная России сыграет с командой Швейцарии.





Сегодня, 9 февраля, орловский хоккеист Александр Никишин в составе сборной России начинает путь на Олимпиаде в Пекине матчем со сборной Швейцарии. Прямую трансляцию поединка покажет телеканал «Россия 1» и платформа Smotrim.ru. Начало: 11:35.





Артём Ежаков





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