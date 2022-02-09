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8:03, 9 февраля 2022 года

В этом году ЕГЭ будут сдавать свыше 3 тыс. школьников Орловской области

Приём заявлений на участие в испытании завершён. Изменить свой выбор теперь можно лишь при наличии доказанных уважительных причин.


ЕГЭ-2022 будут сдавать 3 120 человек, из которых 2 792 претендента – ученики 11 классов. Оставшиеся – представители СПО и выпускники прошлых лет.
Самым массовым экзаменом остаётся русский язык, который планируют сдавать 95,8% участников. Обществознание выбрали для себя 52,7% претендентов.

Более 49% сдающих попробуют написать базовую математику, а 43,2% предстоит осилить профильную.

Также 22,7% участников будут сдавать биологию, 21,1% – историю, 17,2% – физику, 14,4% – химию, 13,6% – информатику и ИКТ, 9,5% – литературу, 1,9% – географию.

Среди иностранных языков самым популярным остается английский язык – 12,7 %. На ЕГЭ по немецкому языку зарегистрировались 9 человек, по французскому – 6, по китайскому – 2, по испанскому – 1.

Прием заявлений на участие в ЕГЭ завершён. Изменить или дополнить свой выбор теперь можно лишь при наличии доказанных уважительных причин. В этом случае заявление подается в государственную экзаменационную комиссию Орловской области.


Артём Ежаков


 
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