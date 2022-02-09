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7:05, 9 февраля 2022 года В Ливнах подозреваемого в краже вычислили по кровавому следу Молодой человек поранился, разбивая стекло.





В Ливнах установлен подозреваемый в краже денег и ноутбуков из магазина и помещения организации. 21-летний молодой человек проник внутрь, разбив стекло, но поранился, оставив на снегу кровавую дорожку. По ней правоохранители и дошли до фигуранта, который, к слову, был нетрезв. Всё украдённое было при нём.



На время расследования молодой человек отпущен под подписку о невыезде, – сообщили в областном УМВД.





Артём Ежаков





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