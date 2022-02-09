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21:20, 8 февраля 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Контрольный ПЦР-тест для выписки с больничного теперь не нужен. Об изменениях в санитарных правилах – в программе «Вести-Орёл»



- Дом в подарок. Сегодня центр «Равные» получил постоянную прописку.



- В Орловской области дистанционное обучение выявляет случаи цифрового неравенства. Подробности – у корреспондента ГТРК «Орёл» Татьяны Тимохиной.



- В Орле собрались самые сильные: тяжелоатлеты борются за Кубок России.



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