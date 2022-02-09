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10:25, 9 февраля 2022 года В Орловской области выделено допфинансирование для закупок лекарств надомным больным COVID-19 Деньги возьмут из регионального резервного фонда.





Накануне губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал распоряжение о дополнительном финансировании закупок лекарств для амбулаторных больных COVID-19. Об этом заявили в пресс-службе главы региона. Из регионального резервного фонда будет выделено 5 миллионов рублей.





Артём Ежаков





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