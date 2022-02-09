Жители Орловской области выберут один из трёх вариантов увековечения памяти Тургеневского дуба

В регионе продолжают разрабатывать предложения по сохранению наследия погибшего дерева.

Жители Орловской области выберут один из трёх вариантов увековечения памяти Тургеневского дуба. Предложения будут подготовлены профессиональным жюри, – пишет региональный портал. Победитель определится народным голосованием. Также в планах подготовить большую сувенирную линейку из древесины кроны погибшего дерева.



На данный момент поступило свыше трёх тысяч вариантов увековечения памяти легендарного дуба, и почти все они касаются посадки «потомка» дерева именитого писателя. Также их предлагают посадить во всех литературных музеях страны и даже в других странах – прежде всего в Буживале, пригороде Парижа, где Тургенев провел последние годы жизни.