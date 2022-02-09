|Главная » Новости
10:40, 9 февраля 2022 года
Жители Орловской области выберут один из трёх вариантов увековечения памяти Тургеневского дубаВ регионе продолжают разрабатывать предложения по сохранению наследия погибшего дерева.
Жители Орловской области выберут один из трёх вариантов увековечения памяти Тургеневского дуба. Предложения будут подготовлены профессиональным жюри, – пишет региональный портал. Победитель определится народным голосованием. Также в планах подготовить большую сувенирную линейку из древесины кроны погибшего дерева.
На данный момент поступило свыше трёх тысяч вариантов увековечения памяти легендарного дуба, и почти все они касаются посадки «потомка» дерева именитого писателя. Также их предлагают посадить во всех литературных музеях страны и даже в других странах – прежде всего в Буживале, пригороде Парижа, где Тургенев провел последние годы жизни.
Артём Ежаков