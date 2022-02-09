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11:00, 9 февраля 2022 года

Предложение орловских депутатов о постоянной работе Вечных огней поддержано президентом страны

В прошлом году региональное заксобрание обратило внимание на то, что органы местного самоуправления подчас не могут обеспечить бесперебойную подачу «голубого топлива» на мемориалы.


Накануне президент РФ Владимир Путин поручил бесплатно обеспечить газом все Вечные огни и Огни памяти в стране. Данное предложение было направлено Орловским областным советом. Поводом стало то, что за работу мемориалов отвечают органы местного самоуправления, которым подчас просто не хватает денег, а софинансирование из областной казны невозможно ввиду условий бюджетного кодекса. По этой причине участились попытки перевода Вечных огней в статус Огней памяти, которые зажигают только в памятные даты.
 
«Президент Владимир Владимирович Путин дал поручение Правительству страны и Газпрому обеспечить Вечные огни и Огни памяти бесплатным газом! Его поставка должна быть организована до 1 мая 2022 года. Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава «Газпрома» Алексей Миллер. Отрадно, что предложение областного Совета было услышано и поддержано!», – говорит председатель Орловского областного совета Леонид Музалевский.



Артём Ежаков


 
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