Предложение орловских депутатов о постоянной работе Вечных огней поддержано президентом страны

В прошлом году региональное заксобрание обратило внимание на то, что органы местного самоуправления подчас не могут обеспечить бесперебойную подачу «голубого топлива» на мемориалы.

Накануне президент РФ Владимир Путин поручил бесплатно обеспечить газом все Вечные огни и Огни памяти в стране. Данное предложение было направлено Орловским областным советом. Поводом стало то, что за работу мемориалов отвечают органы местного самоуправления, которым подчас просто не хватает денег, а софинансирование из областной казны невозможно ввиду условий бюджетного кодекса. По этой причине участились попытки перевода Вечных огней в статус Огней памяти, которые зажигают только в памятные даты.

